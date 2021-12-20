Лучший школьный шеф-повар Ленобласти рассказала о питании детей в столовых

Как сообщал ivbg.ru, шеф-повар из киришской школы № 1 Елена Петровна Осипова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы».

Как рассказала Елена Осипова, меню для детей составляют с учетом множества требований и норм. Поэтому приложить фантазию в этой череде нормативов сложно, но можно.

Как отмечает шеф-повар, многие приходят за добавками, но бывают и случаи, когда порции возвращают нетронутыми. Одно из любимых блюд учащихся – макароны с сосисками. А морковная запеканка, например, пользуется популярностью лишь у некоторых школьников.