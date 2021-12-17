Лучший шеф-повар работает в киришской школе

Елена Петровна стала лауреатом Всероссийского конкурса конкурса «Лучшая столовая школы»

Шеф-повар Киришской средней школы № 1 имени Героя Советского Союза С. Н. Ульянова Осипова Елена Петровна стала Лауреатом премии «Лучшая столовая школы 2021» и заняла почетное 4- место в номинации «Лучший школьный повар». Елена Осипова работает в сфере школьного питания уже 27 лет, из них 12 лет шеф-поваром.

В 2021 году участие в кулинарном состязании приняли представители более 25 тысяч школ страны. В Москву съехались победители областных туров — повара школьных столовых из 61 региона.

Напомним, что в Ленобласти стартовал второй сезон «Ленинградский Ревизорро».Для того чтобы школу посетили ревиззоро, необходимо оставить заявку по ссылке. В личных сообщения группы указав населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО, контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.

«Ленинградский ревизорро» без предупреждения приезжает в школы и проверяет вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. В 2021 году проверяющие побывали в столовой школы города Коммунар, Всеволожске и Кудрово, а также в Шлиссельбурге. Напомним, что акция проводится для того, чтобы посмотреть на организацию питания глазами взрослых, родителей, попробовать блюда, посмотреть на условия приема пищи.