Стальной гигант из прошлого века посетил Мурино — фото

Очевидец поделился кадрами паровоза, заехавшего в Мурино днем, 20 декабря. В соцсетях местные жители теперь гадают, что за экспонат прибыл к ним в город и куда держит свой путь.

Кадры опубликовали в группе Девяткино online в понедельник, 20 декабря. Сперва может показаться, что дымящийся состав — «Поезд Победы», однако перепутать его довольно сложно, несмотря на сходство. Поэтому в соцсетях сразу отказались от такого варианта.



В целом, несмотря на экологические тренды в обществе, муринцы оценили прибытие стального гиганта. Даже на фотографиях заметно удивление прохожих. Самый популярный комментарий к публикации с фотографиями выглядит, примерно, так: