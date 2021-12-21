Опека попытается найти семью девочке, оставшейся на несколько дней с умершей мамой в Каменке

Управление опеки попытается за месяц пристроить 4-летнюю девочку, оставшуюся сиротой. Если приемные родители не найдутся, ребенка передадут в детский дом.

В управлении опеки и попечительства администрации Выборгского района сообщили, что занимаются устройством четырехлетней девочки, которую нашли в квартире с умершей матерью в поселке Каменка, поделился портал 47news.

Сейчас девочка находится в больнице. По закону устроить ее должны в течение месяца. Ребенок либо пойдет в семью, либо в детский дом. Как мы понимаем на данный момент, родственников нет. В свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, соответственно, девочка осталась сиротой, — начальник управления Ольга Алексеева.

Напомним, о трагедии стало известно буквально сегодня, 21 декабря. Тревогу забили коллеги 40-летней женщины, которая работала в такси. Она перестала выходить на связь. Полиция приезжала по адресу два раза, но только во второй раз за дверью сильно плакала девочка. Ребенка вытащили через окно и сразу повезли в Выборгскую детскую больницу. С девочкой будут работать психологи.