Баланс «Пушкинской карты» обновится 1 января 2022 года, деньги 2021 года можно успеть потратить на декабрьские спектакли, выставки и концерты.

Комитет по культуре и туризму Ленинградской области напоминает, что через две недели баланс «Пушкинской карты» обновится. Всё, что не удалось потратить, будет списано, а 1 января 2022 года на карту поступят новые денежные средства.

Электронную карту можно получить в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Афиша всех мероприятий и учреждений, которые принимают участие в проекте, доступна на портале.

Ранее, министерство культуры РФ выложило в сеть инструкцию в формате видеоролика о новой «Пушкинской карте» для молодежи. «Пушкинская карта» позволит россиянам в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурный досуг за счет государства. Это могут быть музеи, театры, выставки, концерты и другие мероприятия. Оплатить билеты можно картой онлайн или в кассах учреждения.