Крепость Копорье откроется для туристов уже на этой неделе

В субботу, 25 декабря, вновь откроется для туристов крепость Копорье, расположенная в Ломоносовском районе Ленобласти.

В этот день в крепости пройдет день открытых дверей, который ознаменует завершение первоочередных реставрационных противоаварийных работ. Правда, посетить объект можно будет только в формате организованных групп.

«И с 25 декабря мы начнем прием организованных посетителей. Мы будем принимать гостей в формате экскурсионного обслуживания, поскольку памятник еще нуждается в реставрации, которая предстоит ему в скором будущем», — уточнила директор Музейного агентства Ленобласти Леся Колесникова.

Напомним, крепость Копорье закрылась для посещения весной 2020 года после обрушения части кирпичной кладки входной группы.