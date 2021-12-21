Врачи в Петербурге 10 часов спасали руку юноши, порезавшегося стеклом от межкомнатной двери

Команда врачей из Педиатрического университета спасла руку 17-летнему Вадиму. До приезда в больницу юноша потерял два литра крови.

Тяжелую травму Вадим получил, казалось бы, в максимально безопасных условиях — у себя дома. Как поделился Вадим, все произошло мгновенно — он хотел придержать закрывающуюся дверь и случайно разбил стеклянную вставку, об этом рассказал портал ДокторПитер 21 декабря.

Я ничего не почувствовал, только увидел, как пошла кровь. Позвал на помощь и сразу взял себя за руку выше пореза, пока мама искала жгут. Потом она позвонил в скорую, спросила, что и как нужно делать, — делится пострадавший.

Вадима доставили в детскую городскую больницу №2 им. Святой Марии Магдалины, где у него диагностировали серьезные увечья. Был риск, что руку спасти не удастся. Единственной надеждой стали специалисты Педиатрического университета.

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Там его пациента оперировали 10 часов. Две бригады заново соединяли поврежденные нервы и сосуды. Мальчику потребовалась аутовенозная пластика: значительный дефект плечевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Таким образом удалось восстановить кровоснабжение плеча и кисти руки.

Такие операции — наша обычная практика. Они достаточно трудоемкие, кропотливые, в работе используется микроскоп. Конечность удалось сохранить, а это уже хороший результат. Пациенту предстоит длительная реабилитация, в связи с тем, что имеются повреждения срединного нерва, который обеспечивает функционирование мышц предплечья и чувствительность кисти, — говорит заведующий микрохирургическим отделением СПбГПМУ Юрий Махин.

Сейчас Вадим уже может шевелить пальцами и говорит, что их подвижность постепенно возвращается.