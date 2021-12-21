Врачи в Петербурге 10 часов спасали руку юноши, порезавшегося стеклом от межкомнатной двери

Команда врачей из Педиатрического университета спасла руку 17-летнему Вадиму. До приезда в больницу юноша потерял два литра крови.
Тяжелую травму Вадим получил, казалось бы, в максимально безопасных условиях — у себя дома. Как поделился Вадим, все произошло мгновенно — он хотел придержать закрывающуюся дверь и случайно разбил стеклянную вставку, об этом рассказал портал ДокторПитер 21 декабря.
Вадима доставили в детскую городскую больницу №2 им. Святой Марии Магдалины, где у него диагностировали серьезные увечья. Был риск, что руку спасти не удастся. Единственной надеждой стали специалисты Педиатрического университета.
Там его пациента оперировали 10 часов. Две бригады заново соединяли поврежденные нервы и сосуды. Мальчику потребовалась аутовенозная пластика: значительный дефект плечевой артерии хирурги заместили фрагментом подкожной вены пациента. Таким образом удалось восстановить кровоснабжение плеча и кисти руки.
Сейчас Вадим уже может шевелить пальцами и говорит, что их подвижность постепенно возвращается.