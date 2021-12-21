Видео: двое в Петербурге в приступе горячки спасали детей от медведей, стреляя из оружия с балкона

Двое подвыпивших петербуржцев постреляли с общего балкона из винтовки в воображаемых медведей. Видео спасения детей хулиганы сами выложили в соцсетях.

Видео с места «охоты» поделился портал 78.ru во вторник, 21 декабря. В районе Девяткино двое приятелей под действием горячительных напитков увидели угрозу местным детям и открыли стрельбу по воображаемым косолапым.

На кадрах мужчины выходят на балкон общего пользования, заряжают винтовку и начинают стрелять в сторону «противника». Один из участников заявил, что таким поступком они отпугивают медведей, которые могут выбежать из леса и напасть на их детей.

Если верить мужчинам, стреляли они из охолощенного оружия, о чем они сказали в видео. О задержании хулиганов пока ничего неизвестно.