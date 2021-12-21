Хованский обратился в Европейский суд по правам человека

Обвиняемый в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский обратился в ЕСПЧ с заявлением о нарушении его прав.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает девушка блогера Мария Нелюбова. В настоящее время жалоба находится на пути в Страсбург.

Блогер пожаловался в ЕСПЧ на незаконное лишение свободы в ночь после обыска и до формального задержания, незаконность/необоснованность избрания меры пресечения, необоснованную длительность лишения свободы, а также нарушение требования безотлагательного рассмотрения жалоб на правомерность постановлений судов об избрании и продлении стражи.

Напомним, в начале ноября Хованскому продлили арест еще на два месяца — до 8 января. В общей сложности блогер находится в СИЗО уже пол года.