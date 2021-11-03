Петербургский суд продлил арест блогеру Хованскому еще на два месяца

Автор: Гузель Галимова
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Куйбышевский районный суд Петербурга на два месяца продлил Юрию Хованскому заключение под стражей.

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Фото: объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Блогер останется в СИЗО как минимум до 8 января, сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве. Следователям необходимо дополнительное время на то, чтобы получить заключения экспертов по ряду ранее назначенных экспертиз, ответы на ранее направленные запросы в службы безопасности Google LLC и Microsoft, выполнить «иные следственные действия».

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Хованский в свою очередь заявил, что хочет встретить Новый год дома, с семьей. Он снова просил о смягчении меры, отсылая к тому, что он активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд.

Напомним, Хованский был задержан 9 июня. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт в театре «Норд-Оста». Позже находящийся в СИЗО блогер извинился перед слушателями за спетую им песню. Также его внесли в реестр террористов и экстремистов.

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