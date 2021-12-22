Спасатели Ленобласти вывели из леса под Лугой заблудившуюся женщину

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник вечером, 21 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о 56-летней женщине, заблудившейся в лесу у железнодорожной станции Чолово в Лужском районе Ленобласти.

По предварительным данным, пассажирка электрички проехала свою остановку, решила вернуться пешком, но не смогла найти дорогу. На ее поиски выдвинулись спасатели ПСО Тосно на снегоходе «Буран».

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Они нашли заблудившуюся, вывели ее из леса и передали родственникам, сообщается в паблике аварийно-спасательной службы Ленобласти.

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20.12.2021 124
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