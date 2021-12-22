Спасатели Ленобласти вывели из леса под Лугой заблудившуюся женщину

Во вторник вечером, 21 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о 56-летней женщине, заблудившейся в лесу у железнодорожной станции Чолово в Лужском районе Ленобласти.

По предварительным данным, пассажирка электрички проехала свою остановку, решила вернуться пешком, но не смогла найти дорогу. На ее поиски выдвинулись спасатели ПСО Тосно на снегоходе «Буран».

Они нашли заблудившуюся, вывели ее из леса и передали родственникам, сообщается в паблике аварийно-спасательной службы Ленобласти.