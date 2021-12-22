В России предложили увеличить минимальную цену шампанского на 18%

Автор: Александр Селиванов
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Ассоциация производителей игристых вин предложила Минфину повысить минимальную розничную цену на свои продукты в 2022 году.

По мнению виноделов, напитки в бутылке 0,75 л должны стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов. Сейчас наименьшая цена игристого вина находится на уровне 169 рублей, а у заводов – 118 рублей за бутылку.

Пересмотреть ценник в ассоциации просят из-за того, что с 1 января повышается акциз на игристое, а также ввиду роста себестоимости продукции. Добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, а требуют предоставлять им продукцию по действующим минимальным ценам. Возрастает риск попадания на прилавки фальсификата.

Секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев также отметил, что цены на напитки нужно поднимать. Он подчеркнул, что минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 рублей, пишут «Известия».

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09.12.2021 382
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