Словарь коренных народов Ленобласти пополнился «новогодним» словом

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

В преддверии новогодних праздников сотрудники выбрали слово – «Подарок». Считается, что основоположником традиции дарить подарки на Новый Год был Юлий Цезарь. Первыми подарками считаются ветви благородного лавра и монеты с изображением двуликого бога Януса.

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Фото: instagram.com/komitetmsu47

Они также рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.

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21.12.2021 143
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