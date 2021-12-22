Словарь коренных народов Ленобласти пополнился «новогодним» словом

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

В преддверии новогодних праздников сотрудники выбрали слово – «Подарок». Считается, что основоположником традиции дарить подарки на Новый Год был Юлий Цезарь. Первыми подарками считаются ветви благородного лавра и монеты с изображением двуликого бога Януса.

Они также рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.