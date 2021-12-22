Бастрыкин посмотрел видео конфликта с зампрокурором в кафе Выборга и потребовал от подчиненных подробностей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в эфире одного из федеральных каналов увидел драку с участием зампрокурора в кафе Выборгского района Ленобласти.

Бастрыкин обратил внимание на расследование уголовного дела. Он потребовал отчет от руководителя следственного управления СК Ленобласти Сергея Сазина о проведенных следственных действиях и доказательствах, которые легли в основу обвинительного заключения. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

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Напомним, речь идет об уголовном дело, которое возбудили в августе 2021 года. По версии следствия, заместитель Выборгского городского прокурора пришла в кафе «Папарацци» на улице Дмитрова в Выборге с проверкой по факту невыплаты заработной платы. В заведении на нее напали и нанесли должностному лицу в форме множество ударов ногами и руками.

И только на прошлой неделе в сети появилось видео того самого конфликта. На котором видно, что прокурор была не в форме, как утверждалось ранее.