Электрички в Петербурге и Ленобласти изменят график движения в новогодние праздники

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками в Петербурге и Ленобласти изменится расписание пригородных поездов.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», 30 декабря движение будет осуществляться по графику пятницы, с 31 декабря по 8 января — по графику субботы, 9 января — по графику воскресенья.

Также частично изменится расписание движения пригородных поездов на Витебском, Финляндском, Балтийском, Северном и Московском направлениях Октябрьской железной дороги.

Напоминаем, с 1 января 2022 года на территории Ленобласти вырастут тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также вырастут штрафы за безбилетный проезд на электричках.