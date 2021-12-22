Мужчина в Мурино складировал наркотики и оборудование в съемной квартире

7 кг наркотиков и множество оборудования для их производства обнаружили у мужчины, снимающего квартиру в Мурино. Момент визита полиции на импровизированный склад попал на видео.

Об этом днем, 22 декабря, сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. Как стало известно, группа лиц организовали производство и хранение синтетических наркотиков. В ходе обыска в съемной квартире в Мурино следователи нашли более 7кг запрещенных веществ.

Кроме того, в помещении также находились прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды.

На данный момент несостоявшиеся наркоторговцы задержаны.