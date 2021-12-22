Мужчина в Мурино складировал наркотики и оборудование в съемной квартире

7 кг наркотиков и множество оборудования для их производства обнаружили у мужчины, снимающего квартиру в Мурино. Момент визита полиции на импровизированный склад попал на видео.
Об этом днем, 22 декабря, сообщает пресс-служба СК по Ленобласти. Как стало известно, группа лиц организовали производство и хранение синтетических наркотиков. В ходе обыска в съемной квартире в Мурино следователи нашли более 7кг запрещенных веществ.
Кроме того, в помещении также находились прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды.
На данный момент несостоявшиеся наркоторговцы задержаны.
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21.12.2021 173