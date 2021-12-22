МВД: «Лента» в Томске сгорела из-за конфликта поджигателя и менеджеров магазина

Правоохранительные органы Томска сообщают, что причиной сильнейшего пожара стала месть виновника происшествия своим более старшим коллегам.

Об этом днем, 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Томской области.

Правоохранители называют основным мотивом поджигателя личный конфликт с несколькими менеджерами торговой сети. Также сообщается, что задержанному мужчине предъявили обвинение. Остальные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Напомним, ранее стало известно, что пожар на площади 6 тысяч кв. метров устроил сотрудник торговой сети. Он работал в отделе пиротехники. Также уточнялось, что ранее он был судим.