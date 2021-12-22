Каждый день отдыха в Сочи обойдется россиянам на 40 рублей дороже

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края решили увеличить размер курортного сбора в следующем году.

Об этом 22 декабря пишет Фонтанка со ссылкой на сайте ЗСК Краснодарского края.

Так, сбор в Сочи вырастет сразу в пять раз – с 10 до 50 рублей в сутки. В остальных курортных местах Кубани он составит 30 рублей в сутки. Сбор будут платить все совершеннолетние туристы, которые размещаются в местных отелях, гостиницах и других подобных объектах на срок более 24 часов.

Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», – заявил спикер кубанского ЗакСа Юрий Бурлачко.