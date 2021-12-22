Видео: мертвец в окружении луж крови пролежал ночь в подъезде в Мурино

По информации ivbg.ru, 22 декабря около 05:00 на лестничной клетке дома на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино обнаружили мертвого мужчину.
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13.12.2021 2174
По предварительным данным, погибший пролежал в подъезде с 00:00. То есть почти всю ночь. На вид умершему около 60 лет. Причины смерти, а также происхождение луж крови в подъезде устанавливаются.
Видео: 47news.ru