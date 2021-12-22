Вход в выборгский парк Монрепо с нового года подорожает

Правительством Ленобласти утверждены новые тарифы на платные услуги, поэтому цена на входной билет музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге вырастет.

Так, с 1 января 2022 года вход для взрослых будет стоить 200 рублей. Но по-прежнему есть возможность приобрести годовой абонемент на неограниченное посещение парка. А жителя Выборга могут оформить карту «Друга Монрепо» и ходить в парк бесплатно, рассказал директор музея-заповедника Александр Смирнов.

Впрочем, в самый главный день наступления нового года – 1 января парк будет работать бесплатно с самого утра, сообщает газета «Выборг».

Напоминаем, с 1 января 2022 года на территории Ленобласти вырастут тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также вырастут штрафы за безбилетный проезд на электричках.