В Гатчине пройдет забег Дедов Морозов и Снегурочек

Автор: Гузель Галимова
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Уже в эти выходные в Гатчинском районе Ленобласти пройдет костюмированный забег «Бежим в здоровый Новый год!».

Участникам в честь наступающего Нового года предстоит преодолеть дистанцию 2022 метра. Первыми побегут Деды Морозы – мужчины старше 18 лет, следом Снегурочки и участники в других костюмах. Финальным станет детский забег: для детей 12 лет и младше, 13-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

Забег пройдет 26 декабря. Старт будет расположен на перекрестке улиц Крупской и Рощинской в лесопарковой зоне Орлова роща.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке. Участие бесплатное.

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