Шапка Мономаха, золотые унитазы и чучела животных: что нашли у ректора Смоленского университета спорта

Ректора смоленского вуза подозревают в растрате 1,5 млн рублей. Ремонт в его «музее роскоши» делали подчиненные.

Копия шапки Мономаха, биде и унитазы, отделанные золотом, разные виды холодного оружия, валюта, чучела животных и иные предметы роскоши обнаружили при обыске в загородном доме ректора Смоленского государственного университета спорта.

Как пишет РИА Новости, задержанного подозревают в растрате 1,5 миллионов рублей. По данным правоохранителей, деньги были потрачены на закупку сантехники в его дом и на другие личные нужды.

Также стало известно, что ректор привлекал к ремонту своего дома своих подчиненных, за что платил им премии. В общей сложности они получили 150 тысяч рублей. Кроме того, по версии следствия, на закупку сантехники в его загородном доме было потрачено 600 тысяч рублей из средств вуза; еще 800 тысяч рублей, которые были перечислены в счет оплаты не выполнявшегося ремонта учебного заведения, ушли в карман ректору и его подельнику из числа сотрудников вуза.