Бастрыкин заинтересовался эвакуацией 100 детей из горевшего детского сада в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Председатель Следственного комитета потребовал доклад о пожаре в детскому саду № 113 на улице Народной в Петербурге минувшим вечером. 

Как стало известно, происшествие проверяет городская прокуратура. Расследование дело также постановлено на контроль следственного комитета.

Возгорание в дошкольном учреждении произошло 22 декабря, вечером. В детском саду находилось 102 ребёнка и двадцать сотрудников дошкольного учреждения. Все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.

Вам будет интересно
Бастрыкин заинтересовался эвакуацией 100 детей из горевшего детского сада в Петербурге СК, прокуратура, Петербург, дети, Внимание дети
Мать 11-месячной девочки, которую насмерть сбил скоростной поезд во Всеволожске, предстанет перед судом
В Колпинский районный суд отправлено уголовное дело о гибели младенца по неосторожности во Всеволожске. Мать ребенка в момент перехода через...
22.12.2021 121
Автор