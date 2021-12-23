Бастрыкин заинтересовался эвакуацией 100 детей из горевшего детского сада в Петербурге

Председатель Следственного комитета потребовал доклад о пожаре в детскому саду № 113 на улице Народной в Петербурге минувшим вечером.

Как стало известно, происшествие проверяет городская прокуратура. Расследование дело также постановлено на контроль следственного комитета.

Возгорание в дошкольном учреждении произошло 22 декабря, вечером. В детском саду находилось 102 ребёнка и двадцать сотрудников дошкольного учреждения. Все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.