Бастрыкин заинтересовался эвакуацией 100 детей из горевшего детского сада в Петербурге

Председатель Следственного комитета потребовал доклад о пожаре в детскому саду № 113 на улице Народной в Петербурге минувшим вечером.
Как стало известно, происшествие проверяет городская прокуратура. Расследование дело также постановлено на контроль следственного комитета.
Возгорание в дошкольном учреждении произошло 22 декабря, вечером. В детском саду находилось 102 ребёнка и двадцать сотрудников дошкольного учреждения. Все они были эвакуированы. О пострадавших не сообщалось.
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22.12.2021 121