Мать 11-месячной девочки, которую насмерть сбил скоростной поезд во Всеволожске, предстанет перед судом

В Колпинский районный суд отправлено уголовное дело о гибели младенца по неосторожности во Всеволожске. Мать ребенка в момент перехода через пути была в наушниках.

Как сообщал ivbg.ru, трагедия произошла в октябре этого года. Высокоскоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с младенцем. Мама ребенка переходила через пути по специальному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, находясь при этом в наушниках. Сигналов приближающегося поезда она не слышала.

Женщину потоком воздуха откинуло, а удар пришелся на коляску. Ребенка откинуло в канаву, откуда ее достал прохожий. Сразу после этого младенца доставили в Колпинскую детскую городскую больницу, где врачи диагностировали у ребенка множественные переломы костей черепа, разрывы внутренних органов и промежности.

Реанимационные действия оказались безрезультатны. Спустя час девочка умерла.