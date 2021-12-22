В Петербурге эвакуировали более 100 детей из горящего детского сада

Девять расчётов тушили детский сад № 113 в Невском районе Санкт-Петербурга вечером, 22 декабря. Сообщается, что пострадавших в ЧП нет.
Как передает Фонтанке со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Народной улице локализовали в 17:39. Огонь вспыхнул в помещении прачечной и распространился на сорок квадратных метров.
В детском саду находилось 102 ребёнка и двадцать сотрудников дошкольного учреждения. Все они были эвакуированы.
В администрации района уточнили, что детей и воспитателей разместили в соседнем здании. На Народную приехал глава района Алексей Гульчук, прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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22.12.2021 9