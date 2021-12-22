В Петербурге эвакуировали более 100 детей из горящего детского сада

Девять расчётов тушили детский сад № 113 в Невском районе Санкт-Петербурга вечером, 22 декабря. Сообщается, что пострадавших в ЧП нет.

Как передает Фонтанке со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Народной улице локализовали в 17:39. Огонь вспыхнул в помещении прачечной и распространился на сорок квадратных метров.

В детском саду находилось 102 ребёнка и двадцать сотрудников дошкольного учреждения. Все они были эвакуированы.