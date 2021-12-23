Спасителя детей от медведей в Мурино отправили под домашний арест

Избрана мера пресечения жителю Всеволожского района, который с приятелем пострелял в воображаемых медведей в Мурино с балкона.

В прокуратуре Ленобласти 23 декабря Всеволожский городской суд отправил под домашний арест 36-летнего жителя Мурино, которому вменяют хулиганство.

Об инциденте мы писали ранее. Двое подвыпивших петербуржцев постреляли с общего балкона из винтовки в воображаемых медведей. Видео спасения детей хулиганы сами выложили в соцсетях.