Дольщики пяти проблемных ЖК в Ленобласти смогут получить компенсации

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций дольщикам 41 многоквартирного дома.

Денежные компенсации смогут получить дольщики проблемных ЖСК «Замок Скандинавии», ЖСК «Шлиссельбургский дворик», ЖСК «Альпийская деревня», ЖСК «Альпийская деревня – 2» и ЖК «Щеглово парк» (ООО «ГК «Мегаполис»).

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Чтобы получить выплату, гражданам необходимо обратиться в Фонд с заявлением, приложив к нему документ, удостоверяющий личность, или его заверенную копию; выписки из реестра требований участников строительства о размере, составе и об очередности удовлетворения требований; СНИЛС, а если был использован материнский капитал – и СНИЛС человека, получившего сертификат.

Деньги обещают выплатить в течение 10 рабочих дней со дня представления пакета документов. Те, кто не успеет обратиться за получением возмещения до окончания конкурсных процедур в отношении застройщика, смогут получить деньги только в исключительных случаях, установленных постановлением правительства России № 1233.

Дополнительную информацию по вопросу подготовки и оформления документов граждане могут получить в ГКУ «Управление долевого строительства Ленинградской области» по тел. 8(812)241-64-00, а также на сайте www.udslo.ru.

Отметим, что по словам Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд. Также власти Ленобласти намерены выделить 11,5 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов.