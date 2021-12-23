Петербург готовится к «желтому» уровню опасности из-за снегопада

Дорожные службы Северной столицы готовятся к зимней непогоде, которая надвигается на город.

Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по благоустройству города в четверг, 23 декабря. Спецтехника уже заранее обработала проезжие части и тротуары десятипроцентной песко-соляной смесью.

Чиновники сообщили, что на содержании комитета — свыше 2,6 тыс. дорог в городе протяжённостью более 2,8 тыс. километров. Площадь уборки зимой составляет около 60 млн кв. метров. За месяц в Петербурге уже выпало почти 70 сантиметров снега, с дорог собрали и вывезли свыше 1 млн кубометров снежных масс. Уже в конце осени круглосуточно на уборку города начали выходить свыше 1 тыс. единиц техники.