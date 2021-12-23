Золотым призерам Олимпиады-2022 из Петербурга Смольный заплатит 5 млн рублей

Стало известно, сколько получат петербургские спортсмены, которые вернутся домой с медалями.
Соответствующее постановление опубликовано 23 декабря на сайте правительства Петербурга.
Так, обладатели золотых медалей получат по 5 млн рублей, серебряных 2,5 млн, а бронзовых – 1,5 млн. Также премии получат атлеты, занявшие с четвертого по шестое места. Четвертые места получат по 600 тысяч рублей, пятые места – 400 тысяч и шестые места – 300 тысяч рублей.
Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Организовать выплату премий Смольный обещает до 25 апреля 2022 года.
Вам будет интересно
В приближающемся 2022 году россиян ждет 91 выходной и 27 праздничных дней. Публикуем полную информацию о праздничных и нерабочих днях. Из...
23.12.2021 785