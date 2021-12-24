В России начнут строить федеральные трассы из вторсырья

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор. подписали меморандум, согласно которому для строительства дорог будут использовать вторсырье.

Согласно документу, строительство дорог с использованием отходов должно достичь 30% к 2030 году. Об этом сообщают Известия.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что оператором будет проведена комплексная работа для создания условий использования вторичных материальных ресурсов.

Отмечается, что в строительстве будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы.