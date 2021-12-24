«Дикие новости»: биолог Павел Глазков рассказал, что нового произошло в жизни животных Петербурга и Ленобласти

Биолог Павел Глазков рассказал в новой рубрике «Дикие новости», что произошло в жизни пернатых и четвероногих обителей Петербурга и Ленобласти.

Так, в Петербурге около Елагина острова на Средней Невке поселилась удивительной красоты утка – морянка. Эти утки гнездятся в тундре, а на зимовку через наши края летят в Западную Европу. Крайне редко одиночные морянки остаются в Петербурге даже зимовать. Как правило, это раненые птицы. И главный герой программы, к сожалению, не исключение — у селезня нет правого крыла.

Также Биолог сообщил, что у кабанов начался гон. И поделился, чем занимаются вороны во время коллективных ночевок.