Живая или искусственная: какие елки предпочитают жители Ленобласти

Социалогическая служба центра управления регионом выяснила «елочные предпочтения» жителей Ленобласти.

46% опрошенных признались, что не придают особого значения, искусственная или натуральная елка должна быть, для них самое главное ― чтобы было, что украсить к Новому году. Еще 18% жителей предпочитают только натуральную ель.

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61% жителей региона обязательно ставят елку каждый год, потому что для них это — ритуал. Чаще всего респонденты украшают елку классическими шарами — 76%), мишурой и огоньками — 44%, а также игрушками в виде шишек. 41% обязательно кладут под елку подарки.

А мы напоминаем, что в Ленобласти можно получить елку совершенно бесплатно. Ранее редакция ivbg.ru опубликовала подробную инструкцию, как и где это сделать. К слову, 58% опрошенных знают о том, что в регионе можно бесплатно заготовить ель.