Прокуратура Ленобласти проверит нарушения в организации питания школьников в Волховском районе

Прокуратура Ленинградской области приступила к проверке информации о нарушениях в организации питания школьников Волховского района.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и требований законодательства о контрактной системе, а также действиям ответственных должностных лиц.

Вам будет интересно На директора предприятия в Тосно завели уголовное дело за невыплату зарплаты рабочему Предприятие в Тосненском районе задолжало его сотруднику почти 400 тысяч рублей заработной платы. Справедливость восстановила прокуратура. Об этом сообщается на сайте... 14.12.2021 316

Поводом для прокурорской проверки стало обращение работников школьных столовых Волховского района к губернатору Ленобласти. В нем, в частности, утверждается, что тендер на заключение контракта по организации питания школьников Волховского района выиграла компания, за руководителем которого закрепилась репутация нерадивого работодателя, который регулярно задерживал зарплату.

Также ранее он возглавлял аналогичное предприятие, с которым в другом районе Ленобласти был расторгнут аналогичный контракт из-за некачественного оказания услуг.