Прокуратура Ленобласти проверит нарушения в организации питания школьников в Волховском районе

Прокуратура Ленинградской области приступила к проверке информации о нарушениях в организации питания школьников Волховского района.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и требований законодательства о контрактной системе, а также действиям ответственных должностных лиц.
Поводом для прокурорской проверки стало обращение работников школьных столовых Волховского района к губернатору Ленобласти. В нем, в частности, утверждается, что тендер на заключение контракта по организации питания школьников Волховского района выиграла компания, за руководителем которого закрепилась репутация нерадивого работодателя, который регулярно задерживал зарплату.
Также ранее он возглавлял аналогичное предприятие, с которым в другом районе Ленобласти был расторгнут аналогичный контракт из-за некачественного оказания услуг.