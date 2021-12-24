В список жизненно необходимых лекарств включат 22 новых препарата, в том числе для лечения СМА

В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включат 22 новых наименования. Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Всего в обновленном перечне 808 медикаментов. Так, в список добавили «Рисдиплам» для лечения спинально-мышечной атрофии, «Талазопариб» — для лечения рака молочной железы, «Ивакафтор+лумакафтор» для борьбы с муковисцидозом и другие

Кроме того, для пяти ранее попавших в ЖНВЛП препаратов добавят дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

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Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи. Их также выдают льготникам по рецепту лечащего врача.