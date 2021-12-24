Россию обвинили в приближающемся экономическом кризисе в Великобритании

Британия оказалась на грани коллапса из-за «нехватки поставок газа» из России. По мнению британских экспертов, цена на сырье растет из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу».

Об этом вечером, 24 декабря, пишет РИА Новости. Так, представители крупных энергетических компаний Великобритании обратились в правительству с просьбой принять меры в связи с ростом стоимости топлива. Данное явление, по их словам, ставит промышленность страны на грань катастрофы.

Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Однако эти обвинения президент России Владимир Путин ранее назвал безосновательными. Как заявил Путин, энергетический рынок лихорадит из-за неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах.