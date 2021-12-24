В Крыму решили не вводить курортный сбор

Курортный сбор в Крыму вводить не планируют. Об этом 24 декабря сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

ТАСС. Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года №435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора»,— цитирует заявление ведомства

Ранее депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, согласно которому курортный сбор в местах отдыха будет увеличен в несколько раз. Так, курортный сбор в Сочи вырастет сразу в пять раз – с 10 до 50 рублей в сутки. В остальных курортных местах Кубани он составит 30 рублей в сутки.