Видео: две иномарки разбросало на трассе под Лугой в результате ДТП

Очевидец делится кадрами с места ДТП у деревни Сорочкино в Лужском районе Ленобласти.
По информации ivbg.ru, на границе Тюменской и Ленинградской областей произошло серьезное ДТП. В результате столкновения на заснеженной дороге одна иномарка улетела в кювет, а другой автомобиль оказался сильно поврежден.
Как пишет автор видео, чуть дальше по трассе произошло еще одно столкновение. Информации о пострадавших на данный момент нет. Разбираться в причинах аварии будут профильные службы.
Вам будет интересно
Водители жалуются на серьезный затор на трассе М-11 в сторону Петербурга. Всему виной очередное массовое ДТП. Кадры с места происшествия прислал...
24.12.2021 96