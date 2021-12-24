Видео: две иномарки разбросало на трассе под Лугой в результате ДТП

Очевидец делится кадрами с места ДТП у деревни Сорочкино в Лужском районе Ленобласти.

По информации ivbg.ru, на границе Тюменской и Ленинградской областей произошло серьезное ДТП. В результате столкновения на заснеженной дороге одна иномарка улетела в кювет, а другой автомобиль оказался сильно поврежден.

Как пишет автор видео, чуть дальше по трассе произошло еще одно столкновение. Информации о пострадавших на данный момент нет. Разбираться в причинах аварии будут профильные службы.