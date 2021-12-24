На участках семи федеральных трасс в Ленобласти 25 декабря будет ограничено движение

В Ленобласти в субботу, 25 декабря, будет проходить ямочный ремонт дорожного полотна, установка знаков, а также расчистка снега. Публикуем перечень участков региональных трасс, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 70+340 правая сторона ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров от снега механизированным способом и вручную.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, сигнальных столбиков, СБО от снега вручную;

— км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка обочин от снега автогрейдером.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.