На участках семи федеральных трасс в Ленобласти 25 декабря будет ограничено движение

В Ленобласти в субботу, 25 декабря, будет проходить ямочный ремонт дорожного полотна, установка знаков, а также расчистка снега. Публикуем перечень участков региональных трасс, где придется сбавить скорость.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 70+340 правая сторона ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров от снега механизированным способом и вручную.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, сигнальных столбиков, СБО от снега вручную;
— км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка обочин от снега автогрейдером.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.