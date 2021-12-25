Стрелка, напавшего с пистолетом на машину скорой помощи, задержали в Колпино

В минувшие сутки на улице Госпитальной в Пушкине неизвестный напал с оружием на карету скорой помощи. В городе был объявлен план «Перехват». Налетчика задержали в этот же день.

По информации ivbg.ru задержан мужчина на Audi А8, который не поделил дорогу с машиной скорой помощи под Петербургом. Словесный конфликт между водителями закончился повреждением бокового зеркала кареты скорой и стрельбой из травмата в воздух.

46-летнего стрелка задержали в Колпино. Оружие у него было изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее сообщалось, что машина принадлежит 66-летнему мужчине.