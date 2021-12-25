Всех Елизавет впустят в Екатерининский дворец бесплатно

Автор: Анастасия Щербакова
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Музей-заповедник «Царское Село» сделает оригинальный подарок всем представительницам прекрасного пола с именем Елизавета.

В среду, 29 декабря, вход в Екатерининский дворец станет бесплатным для дам с именем Елизавета. Чтобы воспользоваться «преимуществом», в кассе музея-заповедника нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, делится издание Peterburg2.

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