Всех Елизавет впустят в Екатерининский дворец бесплатно

Музей-заповедник «Царское Село» сделает оригинальный подарок всем представительницам прекрасного пола с именем Елизавета.
В среду, 29 декабря, вход в Екатерининский дворец станет бесплатным для дам с именем Елизавета. Чтобы воспользоваться «преимуществом», в кассе музея-заповедника нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, делится издание Peterburg2.
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