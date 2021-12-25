«Осторожно, корпоратив»: ЛизаАлерт просит ленинградцев быть осторожней в канун Нового года

Один из самых желанных рабочих дней в году – новогодний корпоратив. В этот день можно позволить себе повеселиться и расслабиться. Но у этой праздничной поры есть и тёмная сторона. О ней и рассказали поисковики «ЛизаАлерт».

Как делятся в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер, для волонтеров предновогоднее время очень напряженное. Поисковой службе уже начинают поступать сообщения о пропаже людей. Заявки волонтерам приходят разного плана. Но все они из года в год повторяются.

Например, пропал человек – гулял на вечеринке с коллегами, из ресторана вышел, но дома так и не появился. Выпил, расслабился, не туда свернул, не в ту машину сел, не с теми людьми заговорил, переоценил свои силы и решил не вызывать такси, а пройтись пешком по свежему воздуху и морозцу, устал, присел отдохнуть на скамейку, задремал и не проснулся.

Каждый год мы сталкиваемся с чудовищной ситуацией – люди теряются и гибнут прямо в городе, иногда совсем рядом с домом. Зимняя стужа не щадит никого, а нетрезвый человек особенно уязвим, — делятся поисковики.

«ЛизаАлерт» разделяет праздничное настроение жителей, но просит быть внимательнее к людям в эту пору и не забывать о безопасности. Поисковой отряд публикует рекомендации, как действовать в той или иной ситуации. Обязательно их запомните, чтобы избежать трагедии:

кто-то из ваших близких отправляется на вечеринку? Обязательно уточните место, телефоны друзей и коллег, планируемое время возвращения домой;

близкий человек не вернулся с корпоратива вовремя и не отвечает на телефон? Сразу звоните на номер 112 и на горячую линию «ЛизаАлерт» – 8 (800) 700-54-52. При обращении за помощью не скрывайте, сколько выпил пропавший – полиция и добровольцы должны полностью понимать ситуацию;

вы возвращаетесь домой после застолья? Вызовите такси через приложение или по телефону. Поездка на попутной машине может быть опасна;

заметили на улице человека, которому, как вам кажется, необходима помощь? Подойдите, спросите о самочувствии. Если видите, что ему плохо и тем более если он не вступает в контакт, звоните на номер 112. Возможно, вы спасёте жизнь.