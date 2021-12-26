Юрист предупредил о связанной со старыми банковскими картами опасности

Россиян предупредили об опасности, которая связана с просроченными банковскими картами. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, не стоит выкидывать старую карту, ее желательно разрезать, чтобы никто не смог получить доступ к номеру счета. Специалист также добавил, что нельзя избавляться от карты рядом с банкоматами и отделения банка. Помимо этого, он советует сразу закрывать счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная.

Если не сделать этого, то условия обслуживания могут быть продлены, а деньги будут списываться, объяснил юрист. При этом задолженность будет облагаться штрафами и пени, рассказал он.