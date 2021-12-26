Школьница впала в кому, выпив алкоголь в Шушарах

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 декабря в поселке Шушары в тяжелом состоянии с острым отравлением этиловым спиртом госпитализировали 14-летнюю девочку.  

Девочка помещена в реанимацию в состоянии комы. По предварительным данным, она выпила алкоголь в гостях у одноклассницы.

Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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22.12.2021 298
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