Школьница впала в кому, выпив алкоголь в Шушарах

По информации ivbg.ru, 25 декабря в поселке Шушары в тяжелом состоянии с острым отравлением этиловым спиртом госпитализировали 14-летнюю девочку.
Девочка помещена в реанимацию в состоянии комы. По предварительным данным, она выпила алкоголь в гостях у одноклассницы.
Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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