Российскому тренеру чемпиона мира по боксу предложили работать водителем автобуса

Автор: Сергей Агутин
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Заслуженному тренеру по боксу, 69-летнему Владимиру Рощенко предложили работать водителем автобуса в Челябинске.  

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Фото: hornews.com

Тренерский стаж Рощенко составляет 50 лет. Ему сообщили, что с февраля он не сможет заниматься подготовкой сборной Челябинской области. В качестве альтернативы тренеру предложили устроиться водителем автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей в месяц.

В Министерстве спорта региона сообщают, что для формирования новой концепции подготовки спортсменов нужны молодые тренеры.

Владимир Рощенко воспитал несколько титулованных боксеров. Среди них чемпион мира Сергей Ковалев, чемпион Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов и другие.

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25.11.2021 1146
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