Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу — фото

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 27 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем доброй предновогодней недели.

На этот раз глава региона поделился фотографиями заснеженной Старой Ладоги в Волховском районе Ленобласти.

«Старая Ладога, деревянная застройка. Снежные шапки, тихий день, печной дым, мир и покой», — подписал он фотографии.
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
Фото: Александр Дрозденко.
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Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу - фото Старая Ладога, Александр Дрозденко
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