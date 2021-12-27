Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу — фото

В понедельник, 27 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем доброй предновогодней недели.
На этот раз глава региона поделился фотографиями заснеженной Старой Ладоги в Волховском районе Ленобласти.
«Старая Ладога, деревянная застройка. Снежные шапки, тихий день, печной дым, мир и покой», — подписал он фотографии.
Фото: Александр Дрозденко.
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