Александр Дрозденко показал заснеженную Старую Ладогу — фото

В понедельник, 27 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем доброй предновогодней недели.

На этот раз глава региона поделился фотографиями заснеженной Старой Ладоги в Волховском районе Ленобласти.

«Старая Ладога, деревянная застройка. Снежные шапки, тихий день, печной дым, мир и покой», — подписал он фотографии.

Фото: Александр Дрозденко.