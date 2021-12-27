Заместитель начальника полиции Всеволожского района попался пьяным за рулем

В субботу утром, 25 декабря, у одного из домов в переулке Вахрушева во Всеволожске сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X6. За рулем находился заместитель начальника полиции Всеволожского района Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения был пьян, он был в гражданской одежде. Как сообщает паблик «Дорожный инспектор» в ВК, алкотестер показал результат в 0,189 мг/л, «допустимая норма» — 0,16 мг/л.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был составлен административный протокол. Проводится служебная проверка.

В минувшие выходные в Тосно несовершеннолетняя пара без прав убегала на машине от полиции – их остановили выстрелы.