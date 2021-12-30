В МЧС рассказали, где можно в Петербурге безопасно запускать фейерверки и салюты

Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало список площадок в черте города, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов.

В список вошло 28 адресов во всех районах города. Среди площадок оказалось 15 парков и скверов, пляж и несколько площадей. Полный перечень опубликован на сайте городского МЧС. В других местах развлекаться с пиротехникой категорически запрещено.

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Кроме того, в МЧС предупредили жителей, собирающихся запустить салют или фейерверк, о правилах личной безопасности. В частности, горожанам следует проверять качество покупаемой пиротехники, строго следовать инструкции на ее упаковке, не подпускать к ней детей и самим находится на расстоянии не менее 30 метров от места запуска.