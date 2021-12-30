Кипр ввел обязательные ПЦР-тесты даже для привитых туристов

Нововведение о ПЦР-тестах не отменяет действия других условий въезда.

В период с 4 по 15 января Кипр решил ужесточить требования для въезда в страну. Обязательный ПЦР-тест необходимо предъявлять всем российским туристам, не зависимо от того вакцинированы они или нет. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Усилить контроль за приезжающими в страну туристами власти решили из-за большого прироста заболевших коронавирусом. Нововведение о ПЦР-тестах не отменяет действия других условий въезда.

Путешественники обязаны заполнить форму CyprusFlightPass для пребывания в стране. Дальнейшие действия о продлении или снятии ограничений будут решаться на заседании правительства Кипра, запланированного на 4 января.