Кипр ввел обязательные ПЦР-тесты даже для привитых туристов

Автор: Александр Селиванов
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Нововведение о ПЦР-тестах не отменяет действия других условий въезда.

В период с 4 по 15 января Кипр решил ужесточить требования для въезда в страну. Обязательный ПЦР-тест необходимо предъявлять всем российским туристам, не зависимо от того вакцинированы они или нет. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Усилить контроль за приезжающими в страну туристами власти решили из-за большого прироста заболевших коронавирусом. Нововведение о ПЦР-тестах не отменяет действия других условий въезда.

Путешественники обязаны заполнить форму CyprusFlightPass для пребывания в стране. Дальнейшие действия о продлении или снятии ограничений будут решаться на заседании правительства Кипра, запланированного на 4 января.

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30.12.2021 96
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