В Минздраве США заявили, что реанимации в стране заполнены на 78%

Почти 25% коек заполнено пациентами с коронавирусом.

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило о том, что реанимационные отделения в стране заполнены на 78%. Порядка 22,7% коек заняты пациентами с коронавирусом.

Как сообщил глава отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джеймс Филлипс в интервью телеканалу CNN, ранее такого не наблюдалось даже в пиковые моменты предыдущих волн пандемии.

В настоящее время в стационарах американских больниц находятся 579 тысяч пациентов (77,25% от всего коечного фонда страны), из которых были госпитализированы с коронавирусом 90,7 тысяч человек.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Ежесуточно коронавирусная инфекция диагностируется у нескольких сотен тысяч человек. 28 декабря инфекция была выявлена у более 512,5 тысяч человек, что стало рекордным показателем за весь период распространения эпидемии.