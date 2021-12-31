На новогодних каникулах дороги Ленобласти будут убирать 400 спецмашин

На дорогах Ленобласти в новогодние праздники будет обеспечен бесперебойный проезд — к работе в дни новогодних каникул готовы более 400 единиц спецтехники.

Комитет по дорожному хозяйству организовал постоянное дежурство. Специалисты намерены патрулировать магистрали, очищать обочины, посадочные площадки автобусных остановок от снега и грязи, обрабатывать покрытие противогололедными материалами.

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В «Ленавтодоре» напомнили о работе диспетчерской службы, которая принимает заявки от водителей по телефону 8(812) 251-42-84. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать технику.